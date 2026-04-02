De postbodes in West-Vlaanderen zijn terug aan het werk nadat ze twee dagen lang staakten. De actie kwam er uit protest tegen het aangekondigde transformatieplan van het postbedrijf. Dat plan moest Bpost verder omvormen van een klassiek postbedrijf naar een pakjesbedrijf, met aangepaste werkuren tot gevolg. Maar volgens de werknemers kwam het er zonder overleg.

