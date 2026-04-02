22°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Post­bo­des in West-Vlaan­de­ren terug aan het werk na 2‑daagse staking

Illustratiebeeld

Alle postbodes in West-Vlaanderen zijn donderdagochtend terug aan het werk gegaan na een staking van twee dagen. Dat bevestigen de vakbonden. De actie kwam er uit protest tegen het aangekondigde transformatieplan van het postbedrijf. De plannen hadden vooral een impact op hun werkschema.

De postbodes in West-Vlaanderen zijn terug aan het werk nadat ze twee dagen lang staakten. De actie kwam er uit protest tegen het aangekondigde transformatieplan van het postbedrijf. Dat plan moest Bpost verder omvormen van een klassiek postbedrijf naar een pakjesbedrijf, met aangepaste werkuren tot gevolg. Maar volgens de werknemers kwam het er zonder overleg. 

Staking Bpost 3

Staking Bpost

Met als gevolg dat 400 werknemers in verschillende postkantoren in West-Vlaanderen het werk twee dagen lang neerlegden. Directie en vakbonden zitten volgende week samen en hopen om tegen het eind van de paasvakantie tot een akkoord te komen.

De redactie
Meest gelezen

Nieuws

Nieuws

Nieuws
Update

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Update

Update

Aanmelden