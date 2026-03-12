In vier kantoren in West-Vlaanderen leggen postbodes werk neer
De onrust bij Bpost blijft duren. In 4 kantoren in onze provincie hebben postbodes opnieuw het werk neergelegd: in Roeselare, Oostkamp, Oostrozebeke en Harelbeke. Mogelijk gaan in sommige kantoren de acties ook morgen verder.
De postbodes protesteren tegen de geplande hervormingen. Bpost wil meer inzetten op de levering van pakjes. En dat heeft gevolgen voor het personeel. Onderhandelingen tussen directie en vakbonden leveren voorlopig niets op. Morgen zitten ze opnieuw samen. De hinder is het grootst in Wallonië.
Davy Vercamer