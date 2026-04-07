24 uren­sta­king van start in alle gevan­ge­nis­sen in het land uit pro­test tegen privatisering

Sinds 22 uur zondagavond is in alle gevangenissen van ons land een 24 urenstaking aan de gang. Met de actie wil het gemeenschappelijk vakbondsfront een privatisering van de openbare diensten aan de kaak stellen.

Vooral de beslissing over de nieuwe gevangenis van Antwerpen, die nog niet geopend is, is een doorn in het oog van de vakbonden. De regering besliste om er ook private bewakingsagenten in te zetten. Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) liet eerder al weten dat ze in dat dossier het verzet van de bonden niet begrijpt. 

Er is "geen sprake van een privatisering", luidde het, en de inzet van private agenten is "tijdelijk en afgebakend". De agenten zullen in Antwerpen niet in contact komen met de gedetineerden, maar bijvoorbeeld wel instaan voor de toegangscontrole voor bezoekers of het toezicht op parkings. De gevangenis moet in het najaar de deuren openen.

De bonden hekelen dat de beslissing er kwam zonder overleg. Ook hebben ze een probleem met een wetsvoorstel dat het aanwerven van Europese onderdanen en Zwitsers mogelijk moet maken in de gevangenissen, terwijl de grondwet gezagsfuncties voorbehoudt voor Belgen. Het vakbondsprotest kadert in een breder protest tegen een "sluipende privatisering" binnen de federale overheidsdiensten. 

Zo was het al bekend dat de drie vakbonden een stakingsaanzegging ingediend hadden voor maandag. Door de aanzegging ingediend bij Comité B, dat het volledige federale ambtenarenkorps dekt, zijn er morgen acties mogelijk. Woensdag 15 april is er een overleg gepland tussen de vakbonden en minister van Ambtenarenzaken Vanessa Matz.

