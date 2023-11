Over het hele weekend werden in totaal 8.518 wagens gecontroleerd. 736 bestuurders reden te snel, wat overeenkomt met 8,6%. “Er was wel een absolute uitschieter op zondag in de Doorniksesteenweg. Daar reed een bestuurder maar liefst 108 km/u waar maximum 50 km/u mag gereden worden”, klinkt het bij politiezone Vlas.

Op het parcours zelf noteerde de politie enkel kleine ongevallen met vooral materiële schade aan de rallywagens. Daarbij raakten twee inzittenden licht gewond.