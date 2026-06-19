Lefebvre opent Ypres Rally met snelste tijd in qualifying stage, Verstappen belandt in de gracht
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Stéphane Lefebvre heeft zijn favorietenrol in de Ardeca Ypres Rally meteen waargemaakt. De Fransman reed de snelste tijd in de qualifying stage in Nieuwkerke en mag daardoor als eerste van start gaan.
Titelverdediger Stéphane Lefebvre heeft de qualifying stage van de Ardeca Ypres Rally overtuigend gewonnen. De Toyota-rijder, met Pieter Tsjoen als copiloot, was als enige sneller dan vier minuten op het parcours in Nieuwkerke.
Dankzij die chrono mag het duo Lefebvre - Tsjoen vanmiddag als eerste starten. Zo zetten ze meteen de concurrentie onder druk.
Geen geldige tijd voor Jos Verstappen
Vincent Verschueren was met zijn Skoda Fabia goed voor de tweede tijd. Haydon Paddon en Grégoire Munster volgen met hun Hyundai's op de derde en vierde plaats. West-Vlaming Bjorn Syx en Bernd Casier starten respectievelijk als vijfde en zesde. Jos Verstappen kende minder geluk. De Nederlander belandde tijdens de qualifying in de gracht, liep schade op aan het dak van zijn wagen en zette geen geldige tijd neer.
De winnaar van de Ardeca Ypres Rally is zaterdagavond iets na 20 uur bekend.