Titelverdediger Stéphane Lefebvre heeft de qualifying stage van de Ardeca Ypres Rally overtuigend gewonnen. De Toyota-rijder, met Pieter Tsjoen als copiloot, was als enige sneller dan vier minuten op het parcours in Nieuwkerke.

Dankzij die chrono mag het duo Lefebvre - Tsjoen vanmiddag als eerste starten. Zo zetten ze meteen de concurrentie onder druk.