34°C
Aanmelden
Sport
Ieper

Lefeb­vre opent Ypres Ral­ly met snel­ste tijd in qua­li­fying sta­ge, Ver­stap­pen belandt in de gracht

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Stéphane Lefebvre heeft zijn favorietenrol in de Ardeca Ypres Rally meteen waargemaakt. De Fransman reed de snelste tijd in de qualifying stage in Nieuwkerke en mag daardoor als eerste van start gaan.

Titelverdediger Stéphane Lefebvre heeft de qualifying stage van de Ardeca Ypres Rally overtuigend gewonnen. De Toyota-rijder, met Pieter Tsjoen als copiloot, was als enige sneller dan vier minuten op het parcours in Nieuwkerke. 

Dankzij die chrono mag het duo Lefebvre - Tsjoen vanmiddag als eerste starten.  Zo zetten ze meteen de concurrentie onder druk. 

Geen geldige tijd voor Jos Verstappen

Vincent Verschueren was met zijn Skoda Fabia goed voor de tweede tijd. Haydon Paddon en Grégoire Munster volgen met hun Hyundai's op de derde en vierde plaats. West-Vlaming Bjorn Syx en Bernd Casier starten respectievelijk als vijfde en zesde. Jos Verstappen kende minder geluk. De Nederlander belandde tijdens de qualifying in de gracht, liep schade op aan het dak van zijn wagen en zette geen geldige tijd neer.

De winnaar van de Ardeca Ypres Rally is zaterdagavond iets na 20 uur bekend.

Verstappen gracht
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Rally Ypres Rally

Meest gelezen

nacht van vlaanderen
Sport

Organisatie Nacht van Vlaanderen vreest financiële kater
Rhille3
Nieuws

Bevestigd: Provincie West-Vlaanderen zal ruitersportcentrum De Rhille niet overnemen
Jasper Dejaegher ruddervoorde koers
Sport

Organisatie van Ruddervoorde Koers neemt maatregelen tegen hitte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

401 BB RECHTS shakedownrally

Laatste rechte lijn naar Ypres Rally ingezet met shakedown
Tars Poelvoorde

Revanche! Tars Poelvoorde wint Ruddervoorde Koers na knappe solo
Justine Ghekiere

Justine Ghekiere wil Belgische titel verlengen: "Ik ga mijn trui niet zomaar afgeven"
Victoire Van Nuffel Koers

Eerste Belgische kampioene wielrennen schenkt uniek archief aan KOERS in Roeselare
Jasper Dejaegher ruddervoorde koers

Organisatie van Ruddervoorde Koers neemt maatregelen tegen hitte
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme bereikt tweede kwalificatieronde op Wimbledon
Aanmelden