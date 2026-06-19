Bjorn Syx: “Als we zien wie er aan de start staat, Stéphane Lefebvre onder andere, dan denk ik dat het voor ons een moeilijk weekend wordt. Maar we laten ons niet kennen. Ik hoop dat we een top 10 meepikken. Ze komen van over heel de wereld, zelfs van Nieuw-Zeeland naar hier om een prijs te pakken.... We zullen zien.”

Intense strijd

Het is dit jaar een bijzonder sterk deelnemersveld. Ook Grégoire Munster, de Belgische Luxemburger, hier in zijn Hyundai, behoort tot de belangrijkste kandidaten voor de zege. De strijd om de top tien belooft alvast heel intens te worden. Vincent Verschueren: “Ik heb al redelijk wat deelnames gedaan in Ieper. Voor mij persoonlijk was het vorig jaar het sterkste deelnemersveld. Dit jaar is het een beetje gelijkaardig. Dus het zal de moeite zijn.”

Parcours verkennen

Streekgenoten Davy Vanneste, Lander Depotter, Bernd Casier, Gilles Pyck, noem maar op…. Het zijn allemaal zeker top 10 kandidaten. Ook Thomas Martens, Hasseltnaar, wil met zijn Hyundai dicht in de top 5 finishen. Thomas Martens: “Ik ben niet van deze streek, dus ik ken het parcours niet zo geweldig. Ik heb hier twee jaar geleden voor het eerst gereden. Er zijn een paar dingen die ik nog herken van toen.”

Historics

Paul Lietaer gaat dit jaar opnieuw bij de Historics op zoek naar de zege, met zijn Subaru Impreza. Paul Lietaer: “Dit jaar kunnen we meedoen bij de Historics. Dat is wel een hele verbetering voor ons, met deze wagen kunnen meerijden bij de Historics. Het zijn allemaal auto's van een beetje dezelfde ouderdom. Ik zie het heel goed zitten. We hebben vandaag een testje of vier gedaan. Het viel goed mee. Ik ben tevreden. Ik denk dat we er klaar voor zijn.”

249 km tegen de klok

De piloten krijgen in de Westhoek 21 heel warme klassementsproeven voorgeschoteld, samen goed voor maar liefst 249 kilometer tegen de klok. Zaterdagavond omstreeks 21u00 mag de winnaar de champagne ontkurken op het podium in Ieper.