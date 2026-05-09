Vreug­de bij Thier­ry Neu­vil­le en Mar­tijn Wydaeg­he na eer­ste sei­zoens­ze­ge: Deze had­den we om meer­de­re rede­nen nodig”

Thierry Neuville en West-Vlaming Martijn Wydaeghe

Enorm veel vreugde bij Thierry Neuville en West-Vlaming Martijn Wydaeghe, toen ze zondag aan de finish in Fafe na afloop van de Rally van Portugal als winnaars gehuldigd werden. Die vreugde was nog vele malen groter toen ze in de vooravond het servicepark van Matosinhos binnen reden en werden opgewacht door het voltallige Hyundai-team.

Acht jaar nadat hij in 2018 voor het eerst de Rally van Portugal had gewonnen, slaagde Neuville erin om die prestatie te herhalen. Neuville reageerde blij en opgelucht. "Elke zege is speciaal, maar deze hadden we om verschillende redenen nodig. Ten eerste om dit seizoen de nul van het bord te vegen en om revanche te nemen voor wat er in Kroatië gebeurde. Ook om het vertrouwen en de motivatie binnen het team terug te vinden. Ik denk dat het enorm deugd doet en daarom was deze overwinning zo belangrijk. Maar dat is ook de reden waarom het zo moeilijk was, vooral met alle druk die we hadden voor de laatste rit. We moesten het echt tot het einde volhouden."

Voor de start van die rit voelde Neuville veel stress. "Dat had vooral te maken met de weersomstandigheden, omdat er echt regen werd voorspeld, precies op het moment dat we van start zouden gaan. We hadden ook stress omdat we wisten hoe belangrijk deze overwinning voor het team was en dat we die hadden kunnen verliezen. Maar uiteindelijk was God met ons, de god van de rally, maar ook de god van het weer." Neuville had nog een boodschap voor zijn mama en zijn echtgenote. "Het is Moederdag dus heb ik mijn mama en mijn vrouw gefeliciteerd. Ik kijk er enorm naar uit om morgen naar huis te gaan om dat met hen te vieren."

