De Ieperse afdeling van de partij Groen vraagt zich af of autorally’s nog te verantwoorden zijn in de Westhoek. Van 24 tot 27 juni vindt opnieuw de Ardeca Ypres Rally plaats in de zuidelijke Westhoek. Volgens de partij is de rally voor sommigen een feest, maar voor anderen een doorn in het oog. Meer en meer Ieperlingen stellen zich vragen bij de intussen 61-jarige rallytraditie in en om hun stad, zegt Groen.