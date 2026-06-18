Groen Ieper heel kritisch over rally in de Westhoek
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De Ieperse afdeling van de partij Groen vraagt zich af of autorally’s nog te verantwoorden zijn in de Westhoek. Van 24 tot 27 juni vindt opnieuw de Ardeca Ypres Rally plaats in de zuidelijke Westhoek. Volgens de partij is de rally voor sommigen een feest, maar voor anderen een doorn in het oog. Meer en meer Ieperlingen stellen zich vragen bij de intussen 61-jarige rallytraditie in en om hun stad, zegt Groen.
Riane Malfait, voorzitter Groen Ieper: “Neutrale bewoners zullen het niet ontkennen: het gaat om de meest lawaaierige week met de grootste energieverspilling én luchtvervuiling van het hele jaar. De enige organisatie die landbouwgewassen mag vernietigen. Het enige evenement dat op één weekend 20 keer meer CO₂ uitstoot dan een gewone benzinewagen op een heel jaar.”
Uitstoot van 65.000 kg koolstofdioxide
De wedstrijd duurt dit jaar bovendien een uur langer en er komt op zaterdag een proef bij. Lieven Stubbe, fractievoorzitter Groen Ieper: “Het totaal verbruik van benzine door de deelnemers enkel tijdens de wedstrijd zelf, bedraagt ongeveer 27.200 liter. Daarmee stoten de rallywagens meer dan 65.000 kg CO2 uit. Ter vergelijking: een gemiddelde benzinewagen stoot jaarlijks 2.500 tot 3.500 kg CO2 uit. Om die jaarlijkse extra-uitstoot te neutraliseren, zou er jaarlijks 4 ha bos (3.000 hoogstambomen) moeten geplant worden.”
Uitzonderlijk
Groen wijst er ten slotte op dat de Belgische Wegverkeerswet alle snelheids- en sportwedstrijden op de openbare weg verbiedt. Riane Malfait, voorzitter Groen Ieper: “Dergelijke autorally mag enkel bij wijze van uitzondering doorgaan mits de burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten en de wegbeheerder (zoals Agentschap Wegen en Verkeer) de aanvraag voor uitzondering goedkeuren, en de provinciegouverneur een machtiging verleent na positief advies van een veiligheidscommissie. Deze drievoudige ‘toelatingsfilter’ toont aan hoe uitzonderlijk de toelating voor dergelijke belastende organisaties is en blijft.”