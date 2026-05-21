Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand juni in Roe­se­la­re, Ize­gem en Hooglede

Elke maand maakt de politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) bekend waar snelheidscontroles zullen worden gehouden in hun gebied. Het gaat om geplande controles. Niets sluit uit dat er ook elders en op andere tijdstippen controles zullen zijn, waarschuwt de politie.

De politiezone RIHO (Roeselare - Izegem - Hooglede) maakt de locaties en data preventief bekend. Op die manier hopen ze chauffeurs te sensibiliseren.

Dit zijn de geplande snelheidscontroles in juni:

Izegem:

  • Maandag 1 juni: Gentseheerweg - Leenstraat - Roeselaarsestraat
  • Vrijdag 5 juni: Prins Albertlaan - Roeselaarsestraat
  • Donderdag 11 juni: Heilig Hartstraat - Ardooisestraat - Reperstraat
  • Maandag 15 juni: Rijksweg - Ambachtenstraat - Hogestraat
  • Woensdag 17 juni: Lodewijk de Raetlaan - Gentseheerweg - Ardooisestraat
  • Donderdag 18 juni: Ingelmunstersestraat - Hondekensmolenstraat - Kortrijksestraat
  • Dinsdag 23 juni: Reigerstraat - Baronstraat - Gentseheerweg
  • Donderdag 25 juni: Prinsessestraat - Meensesteenweg - Roeselaarsestraat
  • Dinsdag 30 juni: Ardooisestraat - Ambachtenstraat - Leenstraat
Roeselare
  • Dinsdag 2 juni: Mandellaan - Batavialaan - Beversesteenweg
  • Woensdag 3 juni: Brugsesteenweg - Hoogleedsesteenweg - Iepersestraat
  • Dinsdag 9 juni: Sint-Eloois-Winkelsestraat - Maria’s Lindestraat - Zeger Malfaitstraat
  • Zondag 14 juni: Kaaistraat - Mandellaan - Meensesteenweg
  • Dinsdag 16 juni: Iepersestraat - Oostnieuwkerksesteenweg - Oekensestraat
  • Vrijdag 19 juni: Moorseelsesteenweg - Batavialaan - Oekensestraat
  • Woensdag 24 juni: Izegemsestraat - Batavialaan - Zuidmolenstraat
  • Maandag 29 juni: Heirweg - Ardooisesteenweg - Koestraat
Hooglede:
  • Donderdag 4 juni: Diksmuidesteenweg - Ieperstraat - Roeselarestraat
  • Woensdag 10 juni: Koolskampstraat - Stationsstraat - Grijspeerdstraat
  • Maandag 22 juni: Hogestraat - Bruggestraat - Koningstraat
