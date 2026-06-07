Jos Verstappen kent perfecte voorbereiding voor rally van Ieper en wint in Wervik
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Jos Verstappen (54), vader van Max, heeft de vijftigste editie van de rally van Wervik gewonnen. Daarbij moeten de deelnemers twaalf klassementsproeven rijden. De voormalige Formule 1-coureur heeft zo de perfecte voorbereiding voor de rally van Ieper binnen twee weken beet.
De Nederlander bouwde een voorsprong van 39 seconden uit, maar hij blijft op zijn hoede voor de rally van Ieper: "In de rally van Ieper zijn er natuurlijk nog meerdere concurrenten. Het gaat sowieso spannend worden, want er komen jongens die WRC gereden hebben, die op een heel hoog niveau zitten. Dus als je daar bij de eerste vijf komt, dan heb je het goed gedaan."
Bjorn Syx werd tweede in zijn Toyota Yaris. Voor de Poperingenaar was dat de ideale voorbereiding voor Ieper: "We hebben een goed tempo gereden en als we zo de rally van Ieper kunnen rijden, denk ik dat het goed zal zijn."
Thuisrijdster Melissa Debackere greep in de Skoda Fabia net naast het podium: "In Ieper gaan we normaal gezien starten niet met onze vertrouwde Skoda, maar met een Porsche. Het nieuwe model 992. Dus het gaat iets anders geven, maar we zijn altijd zeer verheugd om in de streek te rijden, dat is altijd zeer leuk."