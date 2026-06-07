De Nederlander bouwde een voorsprong van 39 seconden uit, maar hij blijft op zijn hoede voor de rally van Ieper: "In de rally van Ieper zijn er natuurlijk nog meerdere concurrenten. Het gaat sowieso spannend worden, want er komen jongens die WRC gereden hebben, die op een heel hoog niveau zitten. Dus als je daar bij de eerste vijf komt, dan heb je het goed gedaan."