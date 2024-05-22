Het nieuwe afvalbeleid binnen de intercommunale Imog blijft de mensen beroeren. Een infosessie van de stad Kortrijk lokte 350 mensen.
Vanaf 1 januari 2026 verandert de afvalophaling binnen Imog grondig. GF(t)- of keukenafval mag dan niet langer bij het restafval.
“Ons restafval bestaat nog altijd voor meer dan 40 procent uit keukenafval,” zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn. “Dat is zonde, want die resten kunnen worden omgezet in groene energie. Met de nieuwe regels willen we afval beter benutten én voldoen aan de Europese verplichtingen.”
Inwoners kunnen hun GF(t)-afval vanaf 2026 apart laten ophalen in een container van 25 liter, of zelf composteren. Voor restafval blijft in Kortrijk de keuze bestaan tussen containers in drie formaten of de vertrouwde huisvuilzakken. Elders binnen Imog verdwijnt de restafvalzak zelfs helemaal en maakt plaats voor zo'n afvalcontainer.
In Kortrijk loopt het dus voorlopig nog niet zo'n vaart, maar de stad en Imog organiseren wel gratis infosessies omdat er nogal wat vragen blijken, toont ook de grote opkomst gisteravond.