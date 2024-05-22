Inwoners kunnen hun GF(t)-afval vanaf 2026 apart laten ophalen in een container van 25 liter, of zelf composteren. Voor restafval blijft in Kortrijk de keuze bestaan tussen containers in drie formaten of de vertrouwde huisvuilzakken. Elders binnen Imog verdwijnt de restafvalzak zelfs helemaal en maakt plaats voor zo'n afvalcontainer.

In Kortrijk loopt het dus voorlopig nog niet zo'n vaart, maar de stad en Imog organiseren wel gratis infosessies omdat er nogal wat vragen blijken, toont ook de grote opkomst gisteravond.

