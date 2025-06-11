20°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

IMOG-info­s­tand over­rom­peld: veel men­sen zit­ten met vra­gen of zijn ontevreden

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De infostand van de afvalintercommunale IMOG op de Markt in Harelbeke is de hele voormiddag overrompeld. Er was veel kritiek te horen, niet alleen op het nieuwe ophaalsysteem, maar vooral op de prijs.

Vanaf volgend jaar komt er een grote verandering in de afvalophaling voor de 11 gemeenten die onder IMOG vallen. De vuilniszakken maken plaats voor afvalbakken. Mensen moeten dan meer sorteren en zullen mogelijk meerdere bakken nodig hebben. Dat alles moet het restafval terugdringen met 34 kilogram per inwoner. Velen vinden het systeem te duur. Ze spreken van geldklopperij en vrezen dat het sluikstorten zal toenemen.

Imog sust. Tom Waege, Imog: “Het is vooral heel nieuw, een grote verandering. Mensen zijn gewoontedieren en om een gewoonte te doorbreken is er wat tijd en extra uitleg nodig. Mensen zijn ook niet gewoon om met die bakken te werken. Daarom staan we hier met modellen, zodat ze die eens kunnen zien.”

Afvalophaling IMOG
Nieuws

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Imog
Imog2
Imog3
Imog4
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Imog Afvalophaling Afval

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Afvalophaling IMOG

Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
IMOG Afval

Oppositiepartij in Wielsbeke hekelt extra kost restafval: “Waarom betaalt Wielsbekenaar meer dan Kortrijkzaan?”
Staking afvalophaling marke 2

Vooruit-afdelingen roepen op om overal in IMOG-zone de milieubelasting te laten vallen
Afvalophaling verandert Kortrijk

Aangepaste afvalregeling in Kortrijk: geen milieubelasting en vrije keuze tussen bak en (duurdere) zak
Tuinafval zakken Izegem

Oppositie wil afschaffing tuinafvalzakken in Izegem terugdraaien
Vanheede3

Vanheede recupereert materialen uit PMD-residu van andere sorteercentra
20°C
Aanmelden