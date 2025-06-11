Vanaf volgend jaar komt er een grote verandering in de afvalophaling voor de 11 gemeenten die onder IMOG vallen. De vuilniszakken maken plaats voor afvalbakken. Mensen moeten dan meer sorteren en zullen mogelijk meerdere bakken nodig hebben. Dat alles moet het restafval terugdringen met 34 kilogram per inwoner. Velen vinden het systeem te duur. Ze spreken van geldklopperij en vrezen dat het sluikstorten zal toenemen.

Imog sust. Tom Waege, Imog: “Het is vooral heel nieuw, een grote verandering. Mensen zijn gewoontedieren en om een gewoonte te doorbreken is er wat tijd en extra uitleg nodig. Mensen zijn ook niet gewoon om met die bakken te werken. Daarom staan we hier met modellen, zodat ze die eens kunnen zien.”