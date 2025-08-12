Volgens Imog kan de regio dankzij deze maatregelen tegen 2030 jaarlijks bijna 9.000 ton restafval besparen. Dat komt overeen met 9.000 ton minder CO₂, of het equivalent van 45 miljoen kilometer vliegen of 400.000 extra bomen planten. “Onze inspanningen zijn vergelijkbaar met de aanplant van een bos zo groot als De Gavers”, zegt Johan Bonnier, algemeen directeur van Imog.

“De doelstelling van 34 kilo minder restafval per inwoner is ambitieus, maar noodzakelijk. Het is bijna 1 procent van wat alle bossen in West-Vlaanderen samen aan CO₂ opnemen”, vult voorzitter Isabelle Degezelle aan.

