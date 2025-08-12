Nieuw afvalplan bij Imog: aparte ophaling voor keukenafval en betalen per kilo restafval
Vanaf 1 januari 2026 voert afvalintercommunale Imog grote veranderingen door in de afvalophaling. Voor de 11 aangesloten gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen wordt het keukenafval apart ingezameld en schakelt een deel van de regio over naar het diftar-systeem voor restafval.
Concreet zullen inwoners voortaan een speciale emmer kunnen gebruiken om groente-, fruit- en etensresten aan huis te laten ophalen. Uit een analyse van het afval blijkt namelijk dat 47,3 kg/inwoner/jaar van het restafval bestaat uit GF(t)/keukenafval. Door het apart te verzamelen, kan er dus een groot verschil gemaakt worden.
Daarnaast stappen vijf gemeenten meteen volledig over naar diftar: Anzegem, Avelgem, Harelbeke, Kruisem en Wielsbeke. Andere gemeenten volgen later of voorzien in een overgangsperiode met restafvalzakken. Kortrijk combineert beide systemen en evalueert nadien.
9.000 ton restafval besparen
Volgens Imog kan de regio dankzij deze maatregelen tegen 2030 jaarlijks bijna 9.000 ton restafval besparen. Dat komt overeen met 9.000 ton minder CO₂, of het equivalent van 45 miljoen kilometer vliegen of 400.000 extra bomen planten. “Onze inspanningen zijn vergelijkbaar met de aanplant van een bos zo groot als De Gavers”, zegt Johan Bonnier, algemeen directeur van Imog.
“De doelstelling van 34 kilo minder restafval per inwoner is ambitieus, maar noodzakelijk. Het is bijna 1 procent van wat alle bossen in West-Vlaanderen samen aan CO₂ opnemen”, vult voorzitter Isabelle Degezelle aan.
Met de invoering van diftar wil Imog ook het eerlijkheidsprincipe toepassen: wie goed sorteert en minder restafval heeft, betaalt ook minder. De nieuwe containers zijn uitgerust met een chip en worden enkel gewogen wanneer ze worden opgehaald.
De intercommunale start vanaf 18 augustus een grote communicatiecampagne. Inwoners krijgen een folder en brief met praktische informatie en kunnen containers en keukenafvalemmers aanvragen. Daarnaast zijn er infostanden op recyclageparken, markten en evenementen.