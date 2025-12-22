De diftarcontainers zijn uitgerust met een chip die het gewicht van het afval registreert. Op basis daarvan volgt automatisch de afrekening via de een factuur. Volgens Imog is dat niet alleen duidelijker voor de inwoners, maar ook een verbetering voor de ophalers.

“Je betaalt per gewicht, wat voor burgers logisch is”, zegt Delie. “Voor onze ophalers is het bovendien ergonomischer: geen gesleur meer met zakken, maar vaste recipiënten. Dat is een grote stap vooruit.”