Harelbeke

Eer­ste opha­ling met diftar­con­tai­ners in Harel­be­ke loopt vlot voor bewo­ners én ophalers

In vijf Zuid-West-Vlaamse gemeenten heeft afvalintercommunale Imog vandaag voor het eerst huisvuil opgehaald via het nieuwe diftarsysteem. Restafval en keukenafval worden voortaan gescheiden ingezameld met containers en GFT-emmers. 

Afvalintercommunale Imog is het nieuwe jaar gestart met een belangrijke verandering in de huisvuilophaling. In gemeenten die al volledig zijn overgeschakeld, gebeurt de inzameling voortaan met een restafvalcontainer en een aparte emmer voor keukenafval. In Harelbeke, waar het systeem al volledig van kracht is, verliep de eerste ophaling zonder problemen.

“We merken dat alles vlot verloopt, zelfs vlotter dan we zelf hadden ingeschat.”

Koen Delie, Imog

“We merken dat alles vlot verloopt, zelfs vlotter dan we zelf hadden ingeschat”, zegt Koen Delie van Imog. “Het is de eerste keer dat we met die nieuwe bakken en containers werken, maar zowel voor de bewoners als voor de ophalers loopt het goed.”

Betalen per gewicht

De diftarcontainers zijn uitgerust met een chip die het gewicht van het afval registreert. Op basis daarvan volgt automatisch de afrekening via de een factuur. Volgens Imog is dat niet alleen duidelijker voor de inwoners, maar ook een verbetering voor de ophalers.

“Je betaalt per gewicht, wat voor burgers logisch is”, zegt Delie. “Voor onze ophalers is het bovendien ergonomischer: geen gesleur meer met zakken, maar vaste recipiënten. Dat is een grote stap vooruit.”

Afvalophaling Diftar

Overgangsperiode in zes gemeenten

In totaal maken elf steden en gemeenten deel uit van de Imog-regio. Vijf daarvan zijn al volledig overgeschakeld op het Diftarsysteem. In vijf andere gemeenten loopt momenteel nog een overgangsperiode. Daar zijn de Diftarcontainers en GFT-emmers intussen geleverd, al worden de laatste bakken nog verdeeld. “We verwachten dat alles klaar is tegen de eerste ophaling”, aldus Delie. “Enkel in Kortrijk is 15 januari als startdatum vastgelegd.”

Wie nog huisvuilzakken in voorraad heeft, mag die voorlopig blijven gebruiken, op voorwaarde dat er een extra sticker wordt opgekleefd. Vanaf maandag kunnen inwoners hun afvalgegevens en facturatie ook online opvolgen via mijn.imog.be.

