IMOG staat in voor het afvalbeheer in tien Zuid-West-Vlaamse gemeenten. Sinds 1 januari wordt het restafval van bijna 250.000 inwoners ingezameld via diftarcontainers. Daarnaast is er een aparte ophaling van groenten-, fruit- en tuinafval. Die veranderingen leiden tot heel wat vragen, waardoor het gratis telefoonnummer momenteel moeilijk bereikbaar is.

“Het gaat om een volledig nieuw systeem, met betalingen, leveringen en administratie die allemaal samenkomen in een korte periode”, zegt IMOG-woordvoerder Koen Delie. “We zitten in een grote logistieke operatie waarbij we meer dan 120.000 containers aan het uitzetten zijn.”