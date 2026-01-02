3°C
Nieuws

Veel vra­gen over nieu­we diftar­con­tai­ners: IMOG-klan­ten­dienst overbelast

Koen Delie Imog

De telefonische klantendienst van afvalintercommunale IMOG is tijdelijk overbelast. Door de invoering van diftarcontainers en nieuwe gft-afvalemmers krijgen de operatoren in Zuid-West-Vlaanderen heel wat vragen. Ook het nieuwe digitale klantenaccount zorgt voor ongerustheid bij inwoners, al benadrukt IMOG dat er geen reden is tot paniek.

IMOG staat in voor het afvalbeheer in tien Zuid-West-Vlaamse gemeenten. Sinds 1 januari wordt het restafval van bijna 250.000 inwoners ingezameld via diftarcontainers. Daarnaast is er een aparte ophaling van groenten-, fruit- en tuinafval. Die veranderingen leiden tot heel wat vragen, waardoor het gratis telefoonnummer momenteel moeilijk bereikbaar is.

“Het gaat om een volledig nieuw systeem, met betalingen, leveringen en administratie die allemaal samenkomen in een korte periode”, zegt IMOG-woordvoerder Koen Delie. “We zitten in een grote logistieke operatie waarbij we meer dan 120.000 containers aan het uitzetten zijn.”

Afvalophaling Diftar
Nieuws

Eerste ophaling met diftarcontainers in Harelbeke loopt vlot voor bewoners én ophalers

IMOG wijst inwoners erop dat veel informatie ook online te vinden is. “Via de FAQ op onze website of via het webportaal kunnen mensen al heel wat antwoorden terugvinden”, klinkt het.

Negatief saldo

Sinds kort kunnen inwoners ook terecht op het nieuwe digitale platform myIMOG, waar ze hun afvalverbruik en kosten kunnen opvolgen. Daar duikt bij sommige gebruikers een negatief saldo op, wat tot bezorgde reacties leidt.

“Dat negatieve bedrag heeft te maken met abonnementskosten die lopen van 1 januari tot 31 december”, verduidelijkt IMOG. “Die kosten worden meteen zichtbaar wanneer je voor het eerst inlogt. Dat kan even schrikken zijn, maar het is absoluut geen reden tot ongerustheid.”

Kritiek op sociale media

Op sociale media uiten inwoners intussen stevige kritiek op IMOG, onder meer over laattijdige leveringen van containers en kosten voor diensten die nog niet gestart zijn. Daarbovenop zorgde het winterweer vandaag voor problemen bij de afvalophaling.

Ook de retributiestickers voor oude restafvalzakken raken stilaan op. De eerste lichting van een half miljoen stickers is bijna uitgeput. Volgens IMOG wordt maandag een nieuwe voorraad verdeeld.

Imog afvalzak
Redactie
Imog Afvalophaling Diftar

