Het regent al de hele tijd vragen en verzuchtingen over het nieuwe afvalbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. Daarom gingen ook wij gisteren al tekst en uitleg vragen bij IMOG (bekijk de reportage hiernaast). De afvalintercommunale benadrukt dat ze de zorgen van bewoners ernstig neemt. En dat alles in orde komt:

" Net die grote belangstelling bracht ook onze grootste uitdaging met zich mee. We brengen zorgvuldig in kaart waar het is misgelopen en waar we moeten bijsturen. We luisteren naar jullie signalen en werken actief aan oplossingen. We willen jullie geruststellen: dit komt in orde."