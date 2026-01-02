3°C
Afval­in­ter­com­mu­na­le IMOG ver­ont­schul­digt zich voor de vra­gen, onze­ker­he­den en het onge­mak’ bij het nieu­we afvalbeleid

Met een post op Facebook verontschuldigt afvalintercommunale IMOG zich voor de problemen die er rijzen bij het nieuwe afvalbeleid in de zone vanaf 1 januari. Sommige rolcontainers raken niet op tijd beleverd, er zijn vragen bij het gebruik van de betaling via mijnimog.be... En daar is de intercommunale zich van bewust: "we beseffen heel goed dat de invoering van het nieuwe afvalbeleid voor heel wat inwoners vragen, onzekerheden en soms ook ongemak heeft meegebracht. Dat vinden we oprecht jammer. We willen benadrukken dat we jullie bezorgdheden begrijpen en ernstig nemen."

"We willen jullie geruststellen: dit komt in orde.﻿"

Het regent al de hele tijd vragen en verzuchtingen over het nieuwe afvalbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. Daarom gingen ook wij gisteren al tekst en uitleg vragen bij IMOG (bekijk de reportage hiernaast). De afvalintercommunale benadrukt dat ze de zorgen van bewoners ernstig neemt. En dat alles in orde komt: 

" Net die grote belangstelling bracht ook onze grootste uitdaging met zich mee. We brengen zorgvuldig in kaart waar het is misgelopen en waar we moeten bijsturen. We luisteren naar jullie signalen en werken actief aan oplossingen. We willen jullie geruststellen: dit komt in orde."

