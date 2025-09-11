Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vanaf 1 januari schakelt Kortrijk over op gescheiden afvalophaling met containers. De interesse blijkt groot: de helft van de huishoudens bestelde al een GF(t)-emmer voor keuken- en tuinafval en 45% kiest ook voor een restafvalcontainer.
De overstap naar het nieuwe afvalsysteem in de hele IMOG-regio krijgt in Kortrijk veel bijval. 17.535 gezinnen bestelden ondertussen een GF(t)-emmer. Marke is daarbij koploper met 56% deelname, op de voet gevolgd door Rollegem (55%) en Bissegem (54%). Zelfs in het centrum, waar woonoppervlaktes vaak kleiner zijn, tekent 48% in.
Volgens schepen van Nette Stad Wouter Allijns is die hoge respons geen toeval. “We hebben samen met IMOG heel wat infomomenten georganiseerd, omdat we voelden dat Kortrijkzanen met vragen zaten. Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Nu al doet 50% mee, terwijl het Vlaamse gemiddelde maar rond 30% ligt.”
Extra bestelling
Ook de restafvalcontainer valt in de smaak: 15.915 Kortrijkzanen bestelden er één. De populairste keuze is de 40-litercontainer (54%). Vooral in de landelijke deelgemeenten gaat de meerderheid mee: Rollegem (55%), Bellegem (54%) en Marke (53%). In het centrum kiest 41% voor een container.
Door het onverwacht grote aantal bestellingen moet IMOG extra 40-litercontainers bijbestellen. Daarom worden de GF(t)-emmers nog dit jaar geleverd (8–10 december), maar volgen de restafvalcontainers tussen 5 en 17 januari. Alle bestellers ontvangen deze week een brief met praktische info.
Doel: 30 kilo minder restafval
Kortrijkzanen die nog geen container hebben, kunnen intussen gewoon restafvalzakken blijven gebruiken. De stad blijft in 2026 als enige in de IMOG-regio ook kleinere restafvalzakken aanbieden. Vuilniszakken uit 2025 blijven geldig mits een sticker van 80 cent.
“IMOG was zelf wat verrast door het enthousiasme,” zegt Allijns. “Maar ze garanderen dat iedereen vanaf de eerste week van het nieuwe jaar een container krijgt. Dankzij de tussenkomst van de stad blijft de aanvraag bovendien nog twee jaar gratis. Daarna wordt het betalend, dus we blijven inwoners aanmoedigen om de overstap te maken.”
Met de nieuwe aanpak wil Kortrijk bijdragen aan de Vlaamse doelstelling om tegen 2030 30 kilo minder restafval per inwoner te produceren. Dat nu al de helft van de inwoners meestapt, ziet het stadsbestuur als een sterk signaal richting die ambitie.