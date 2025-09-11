De overstap naar het nieuwe afvalsysteem in de hele IMOG-regio krijgt in Kortrijk veel bijval. 17.535 gezinnen bestelden ondertussen een GF(t)-emmer. Marke is daarbij koploper met 56% deelname, op de voet gevolgd door Rollegem (55%) en Bissegem (54%). Zelfs in het centrum, waar woonoppervlaktes vaak kleiner zijn, tekent 48% in.

Volgens schepen van Nette Stad Wouter Allijns is die hoge respons geen toeval. “We hebben samen met IMOG heel wat infomomenten georganiseerd, omdat we voelden dat Kortrijkzanen met vragen zaten. Dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Nu al doet 50% mee, terwijl het Vlaamse gemiddelde maar rond 30% ligt.”