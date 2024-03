Nestor verhuisde nog maar onlangs naar Bellewaerde park in Ieper om er te paren met twee Tsjechische leeuwinnen: de zusjes Maya en Numa. Maya werd woensdag doodgebeten, maar kon dit drama niet vermeden worden? “Wanneer een dier naar een andere dierentuin verhuist, dan horen wij wel dat hij is gearriveerd en meestal dat alles goed gaat. Verder is de expertise aan de andere kant natuurlijk. Nestor was een beetje kieskeurig. Hij had zijn voorkeuren. En ja, dat is natuurlijk een wild roofdier en blijft een wild roofdier.”