Bellewaerde onderzoekt uitbreiding: infomarkt licht buurt in over eventuele nieuwe attracties en hotel
Bellewaerde Park in Ieper wil uitbreiden om nieuwe attracties en mogelijk een hotel te bouwen. Provincie West-Vlaanderen, Ieper en Zonnebeke informeerden buurtbewoners hierover tijdens een infomarkt. Definitieve plannen worden pas verwacht vanaf 2027.
In Ieper is deze avond een infomarkt gehouden over de uitbreidingsplannen van Bellewaerde Park. Het pretpark wil groeien, onder meer om nieuwe rollercoasters en andere belevingsmogelijkheden voor bezoekers te realiseren.
“Wij kunnen ons niet verplaatsen zoals andere bedrijven, en dat willen we ook niet. We wensen ter plaatse te blijven waar we nu gevestigd zijn. Maar als we willen evolueren en groeien, moeten we de mogelijkheid hebben om uit te breiden”, zegt Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde Park. “Uiteraard gaan we verder investeren in de beleving voor onze bezoekers. Dat kunnen attracties zijn, maar ook een hotel. We willen gewoon rechtszekerheid voor de toekomst.”
"Als we willen evolueren en groeien, moeten we de mogelijkheid hebben om uit te breiden.”
Geen onteigeningen nodig
De provincie West-Vlaanderen werkt samen met Ieper en Zonnebeke aan een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor de uitbreiding zijn twee zoekzones aangeduid, ten oosten en ten noordoosten van het park, volledig binnen de gemeente Zonnebeke. Volgens de overheid zijn onteigeningen niet nodig; een ruil van gronden kan wel een optie zijn.
"Drukte hoort erbij"
Tijdens de infomarkt konden buurtbewoners hun vragen en zorgen uiten. “De grootste bekommernissen zijn begrijpelijk: bijkomende mobiliteitsdruk, parkeerproblemen, geluidsoverlast van nieuwe attracties, zicht op de tuin en het landschap”, zegt Wouter Billiet van de dienst ruimtelijke planning van de provincie. “Dit zijn punten die we verder moeten onderzoeken in het vervolgtraject.”
Niet alle bezoekers zijn bezorgd. Marnix Vandenbussche, die in de buurt woont en een flexi-job bij Bellewaerde heeft, zegt: “Ik kom puur uit interesse om te weten waar de uitbreiding zal gebeuren. Bent u bezorgd? Nee, niet echt. Bellewaerde bestond al toen ik hier in 1993 kwam wonen. Drukte hoort erbij.”
Een definitief provinciaal uitvoeringsplan wordt niet voor 2027 verwacht.