In Ieper is deze avond een infomarkt gehouden over de uitbreidingsplannen van Bellewaerde Park. Het pretpark wil groeien, onder meer om nieuwe rollercoasters en andere belevingsmogelijkheden voor bezoekers te realiseren.

“Wij kunnen ons niet verplaatsen zoals andere bedrijven, en dat willen we ook niet. We wensen ter plaatse te blijven waar we nu gevestigd zijn. Maar als we willen evolueren en groeien, moeten we de mogelijkheid hebben om uit te breiden”, zegt Stefaan Lemey, algemeen directeur van Bellewaerde Park. “Uiteraard gaan we verder investeren in de beleving voor onze bezoekers. Dat kunnen attracties zijn, maar ook een hotel. We willen gewoon rechtszekerheid voor de toekomst.”