Nieuws
Ieper

KIJK. Bel­le­wae­r­de Park ver­wel­komt twee­de baby­gi­raf Mundri

Exact één maand na de komst van giraffenkalfje Bandile, viert Bellewaerde Park opnieuw de geboorte van een kerngezonde Rothschildgiraf. Zondagavond werd Mundri geboren. De bevalling verliep vlot en zonder complicaties.

Zondagavond rond 21.30 uur beviel giraf Kamala van een mannelijk kalfje Mundri. Hij weegt 57 kg en is 117 cm groot. De geboorte van Mundri is uitstekend nieuws voor de populatie van de Rothschildgiraf. Deze diersoort is namelijk sterk bedreigd, in de vrije natuur leven er naar schatting nog slechts 1.400 van die giraffen.

Met de komst van dit tweede jong telt de fokgroep in Bellewaerde Park momenteel zeven giraffen. De rust in de stal zal echter nog niet meteen terugkeren, want giraf Zuri is nog drachtig. Zij zal naar schatting deze maand nog bevallen, waarmee de langverwachte ‘babyboom’ in het park compleet zal zijn.

Bellewaerde Park verwelkomt twee baby giraf Mundri
Leonie Delodder

Leonie Delodder
Bellewaerde Park

