Het team van dierenverzorgers koos, uit de volledige lijst met inzendingen, twee namen die perfect passen bij het karakter van de welpen. Het mannelijke welpje luistert voortaan naar de naam Kibo en het vrouwelijke welpje kreeg de naam Akila. De naam Kibo vindt zijn oorsprong in Oost-Afrika en verwijst naar de ‘hoogste berg’. Een krachtige naam voor een jonge, mannelijke welp. Akila is dan weer een Arabische naam die staat voor intelligentie en wijsheid.

De geboortes zijn een belangrijke bijdrage aan het Europees kweekprogramma voor deze ernstig bedreigde diersoort.