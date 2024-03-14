Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Bellewaerde zijn twee noordelijke leeuwenwelpen geboren. De dieren stellen het goed en vormen een waardevolle nieuwe aanwinst voor het Europese kweekprogramma van deze ernstig bedreigde soort.
Bellewaerde maakt met trots de geboorte bekend van twee noordelijke leeuwenwelpen. Moeder Zari beviel op 29 november van drie jongen, maar één welpje overleed enkele dagen later. De andere twee – een mannetje en een vrouwtje – zijn in uitstekende gezondheid, bevestigt de dierenarts.
De geboorte is bijzonder belangrijk: in Europa leven slechts 110 noordelijke leeuwen in dierenparken, terwijl de wilde populatie nog maar rond de 250 dieren telt. Omdat gemiddeld 40% van de welpen de eerste maanden niet haalt, is het succes van deze twee jongen goed nieuws voor het fokprogramma.
Ook vader Nestor speelt een opvallende rol. Tijdens de weken voor de geboorte bewaakte hij de neststal en bleef hij opvallend voorzichtig in de buurt van Zari. Bellewaerde besloot het koppel tijdens de geboorte niet te scheiden, een keuze die goed uitpakt: Nestor gedraagt zich als een zorgzame vader en mag ’s nachts zelfs mee in de werpstal.
Bezoekers kunnen de welpjes voorlopig nog niet in het verblijf zien, maar wel via livestream-beelden op een groot scherm aan het leeuwenverblijf. Abonnementhouders mogen bovendien naamvoorstellen indienen.
Het is van 2007 geleden dat Bellewaerde nog leeuwenwelpjes mocht verwelkomen, waardoor deze geboorte een bijzonder moment is voor het park.