14°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Schat­tig én zeld­zaam: twee noor­de­lij­ke leeu­wen­welp­jes gebo­ren in Bellewaerde

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Bellewaerde zijn twee noordelijke leeuwenwelpen geboren. De dieren stellen het goed en vormen een waardevolle nieuwe aanwinst voor het Europese kweekprogramma van deze ernstig bedreigde soort.

Bellewaerde maakt met trots de geboorte bekend van twee noordelijke leeuwenwelpen. Moeder Zari beviel op 29 november van drie jongen, maar één welpje overleed enkele dagen later. De andere twee – een mannetje en een vrouwtje – zijn in uitstekende gezondheid, bevestigt de dierenarts.

De geboorte is bijzonder belangrijk: in Europa leven slechts 110 noordelijke leeuwen in dierenparken, terwijl de wilde populatie nog maar rond de 250 dieren telt. Omdat gemiddeld 40% van de welpen de eerste maanden niet haalt, is het succes van deze twee jongen goed nieuws voor het fokprogramma.

Ook vader Nestor speelt een opvallende rol. Tijdens de weken voor de geboorte bewaakte hij de neststal en bleef hij opvallend voorzichtig in de buurt van Zari. Bellewaerde besloot het koppel tijdens de geboorte niet te scheiden, een keuze die goed uitpakt: Nestor gedraagt zich als een zorgzame vader en mag ’s nachts zelfs mee in de werpstal.

Leeuw nestor
Nieuws

Drama in Bellewaerde: Leeuw Nestor bijt leeuwin Maya dood

Bezoekers kunnen de welpjes voorlopig nog niet in het verblijf zien, maar wel via livestream-beelden op een groot scherm aan het leeuwenverblijf. Abonnementhouders mogen bovendien naamvoorstellen indienen.

Het is van 2007 geleden dat Bellewaerde nog leeuwenwelpjes mocht verwelkomen, waardoor deze geboorte een bijzonder moment is voor het park.

Leeuwenwelp 05
Leeuwenwelp 04
Leeuwenwelp 03
Leeuwenwelp 02
Leeuwenwelp 01
De redactie

Meest gelezen

Brand1
Nieuws

Twee gezinnen getroffen door zware brand in huurwoning
204 BB LINKS opgravingenlombardsijde
Nieuws

Al 50 skeletten ontdekt bij opgravingen in Lombardsijde: 'Wellicht uit 17de eeuw'
Asielvuur1
Nieuws
Update

Zware brand in asielcentrum Ieper: 11 mensen naar ziekenhuis, geen kwaad opzet

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden