De geboorte is bijzonder belangrijk: in Europa leven slechts 110 noordelijke leeuwen in dierenparken, terwijl de wilde populatie nog maar rond de 250 dieren telt. Omdat gemiddeld 40% van de welpen de eerste maanden niet haalt, is het succes van deze twee jongen goed nieuws voor het fokprogramma.

Ook vader Nestor speelt een opvallende rol. Tijdens de weken voor de geboorte bewaakte hij de neststal en bleef hij opvallend voorzichtig in de buurt van Zari. Bellewaerde besloot het koppel tijdens de geboorte niet te scheiden, een keuze die goed uitpakt: Nestor gedraagt zich als een zorgzame vader en mag ’s nachts zelfs mee in de werpstal.

