Stefaan Lemey, algemeen directeur Bellewaerde: “Net zoals andere bedrijven moet Bellewaerde aan de toekomst denken, zeker in onze sector waar alles snel evolueert en elk jaar nieuwe belevingen voor bezoekers en technologische evoluties het licht zien. Tevens zijn de markt en de wensen van onze bezoekers in continue evolutie en dwingt de steeds veranderende economische en concurrentiële omgeving ons om samen met ons moederbedrijf Compagnie des Alpes strategisch ver vooruit te denken. Het PRUP zal ons helpen om onze verdere groei en onze strategie ten uitvoer te brengen. Op deze manier kunnen wij onze missie met het ganse Bellewaerde team verder waarmaken: het aanbieden van plezier en avontuur in een natuurlijke omgeving.”