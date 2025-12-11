11°C
Ieper Zonnebeke

Bel­le­wae­r­de Park wil uit­brei­den, eer­ste stap is gezet

Bellewaerde

Bellewaerde Park in Ieper wil uitbreiden. De provincie West-Vlaanderen werkt daarvoor samen met de stad Ieper en de gemeente Zonnebeke aan een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

De plannen zijn nog heel pril. Een eerste stap is de startnota die is goedgekeurd door de deputatie. Daarin staan de doelstellingen, alternatieven en de milieu-effecten die onderzocht worden. In de startnota is er onder meer sprake van de bouw van één of meerdere rollercoasters, een indoor recreatiehal en een indoor theater. Eind volgende maand zijn er twee infomomenten: in Ieper en in Zonnebeke.

Letterlijk: de reactie van Bellewaerde

Stefaan Lemey, algemeen directeur Bellewaerde: “Net zoals andere bedrijven moet Bellewaerde aan de toekomst denken, zeker in onze sector waar alles snel evolueert en elk jaar nieuwe belevingen voor bezoekers en technologische evoluties het licht zien. Tevens zijn de markt en de wensen van onze bezoekers in continue evolutie en dwingt de steeds veranderende economische en concurrentiële omgeving ons om samen met ons moederbedrijf Compagnie des Alpes strategisch ver vooruit te denken. Het PRUP zal ons helpen om onze verdere groei en onze strategie ten uitvoer te brengen. Op deze manier kunnen wij onze missie met het ganse Bellewaerde team verder waarmaken: het aanbieden van plezier en avontuur in een natuurlijke omgeving.”

Davy Vercamer

Davy Vercamer
Bellewaerde Park

