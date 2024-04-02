Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Heugelijk nieuws uit Bellewaerde Park. Gisteren rond 7 uur is een gezond Rothschildgirafkalf geboren. Moeder Safiya beviel zonder complicaties van een mannelijk jong.
Na een draagtijd van ongeveer 15 maanden zag het kalfje van de Rothschildgiraffen Safiya en Dumisani op 8 januari 2026 het levenslicht. De weeën begonnen rond 4.30 uur ’s nachts en drie uur later was de geboorte een feit. Het jong, genaamd Bandile, is een mannetje van 72,5 kg en meet 1,85 cm.
Safiya is niet onbekend met het moederschap. Anderhalf jaar geleden beviel ze van Mosi. Ook nu toont ze een beschermende houding en verzorgt ze haar jong met de nodige likjes.
Nog twee jongen op komst
Ook giraf Kamala en Zuri zijn drachtig. Oorspronkelijk werd verwacht dat Kamala als eerste zou bevallen, maar Safiya was haar voor. Zuri is later uitgerekend en zal naar verwachting in februari bevallen. “We zijn enorm blij dat de eerste bevalling vlot verlopen is en kijken uit naar de volgende twee geboortes. De verzorgers en dierenartsen volgen de drachtige giraffen van nabij op en treffen alle voorbereidingen om ook de komende bevallingen in optimale omstandigheden te laten verlopen”, aldus Pieter Vercruyss, curator van Bellewaerde.
Goed nieuws voor de bedreigde diersoort
De Rothschildgiraf is sterk bedreigd. In het wild leven er nog slechts 1.400 en 429 in dierentuinen (die lid zijn van EAZA). Dit maakt dat ze een zeldzame soort zijn en iedere geboorte van groot belang is voor het behoud van het dier. De zwangerschappen in Bellewaerde Park zijn het resultaat van grote inspanningen voor de instandhouding van de bedreigde diersoort.
Fokgroep van 6 giraffen
Momenteel telt Bellewaerde Park een fokgroep van zes giraffen: Dumisani (5 jaar), Kamala (4 jaar), Zuri (4 jaar), Safiya (6 jaar), Mosi (1,5 jaar) en het pasgeboren kalf. Binnenkort worden daar, als alles goed blijft verlopen, nog twee jongen aan toegevoegd.