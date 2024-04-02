Na een draagtijd van ongeveer 15 maanden zag het kalfje van de Rothschildgiraffen Safiya en Dumisani op 8 januari 2026 het levenslicht. De weeën begonnen rond 4.30 uur ’s nachts en drie uur later was de geboorte een feit. Het jong, genaamd Bandile, is een mannetje van 72,5 kg en meet 1,85 cm.

Safiya is niet onbekend met het moederschap. Anderhalf jaar geleden beviel ze van Mosi. Ook nu toont ze een beschermende houding en verzorgt ze haar jong met de nodige likjes.

