Nieuwe attracties, nieuw restaurant en ander jasje voor iconische leeuw: Bellewaerde start seizoen met grote investeringen
Pretpark Bellewaerde in Zillebeke bij Ieper heeft haar nieuwe investeringen voorgesteld. Daarbij een gloednieuwe attractie, een nieuw themarestaurant en ook de iconische leeuw krijgt een nieuw jasje - bijna letterlijk.
Bellewaerde pakt opnieuw uit met een grondige investering, na de -moeizame- start van Amazonia. Met een nieuwe attractie: de Seasow Swing. Een ronddraaiende attracties waarbij 24 mensen per keer in een soort schommelstoel rondjes draaien.
De Seasow Swing is trouwens niet de enige nieuwe attractie in het pretpark. De Timber Trail is een nieuw loop- en touwenparcours in hout. Twee keer tweehonderd meter lang, en verbonden met een nieuw thematisch restaurant 'Canada'.
Het pretpark werkt ook de huisstijl bij en de iconische leeuw krijgt -bijna letterlijk- een nieuw jasje. Na twaalf jaar bleek de mascotte aan een opfrisbeurt toe. Hij krijgt voortaan ook een outfit, met onder meer een t-shirt. Bellewaerde zal zijn bekend figuurtje voortaan ook tot leven laten komen in animaties en in de communicatie de ze voert rond het pretpark.
