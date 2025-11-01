Het pretpark werkt ook de huisstijl bij en de iconische leeuw krijgt -bijna letterlijk- een nieuw jasje. Na twaalf jaar bleek de mascotte aan een opfrisbeurt toe. Hij krijgt voortaan ook een outfit, met onder meer een t-shirt. Bellewaerde zal zijn bekend figuurtje voortaan ook tot leven laten komen in animaties en in de communicatie de ze voert rond het pretpark.