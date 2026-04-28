De Travelers’ Choice Best of the Best Award is een prestigieuze erkenning die uitsluitend is weggelegd voor bestemmingen die over een periode van 12 maanden een uitzonderlijk hoge score aan lovende beoordelingen op TripAdvisor ontvangen. Slechts 1% van alle vermeldingen wereldwijd op het platform ontvangen de felbegeerde onderscheiding.

“We zijn bijzonder vereerd om deze erkenning voor de tweede maal in ontvangst te mogen nemen”, zegt Stefaan Lemey, algemeen directeur. “Graag bedanken we alle bezoekers, die dankzij hun positieve beoordelingen, deze award aan ons toegekend hebben. Bovendien is dit een prachtige waardering voor onze medewerkers. Hun dagelijkse inzet en gastvrijheid zorgen ervoor dat we onze bezoekers steeds weer een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.”

Investeren in unieke belevingen

Het succes van Bellewaerde is mede volgens Lemey te danken aan de voortdurende investeringen in de combinatie van attracties, dieren en natuur. In totaal heeft Bellewaerde de afgelopen 6 jaar 90 miljoen euro geïnvesteerd in vernieuwing en nieuwe belevingen.