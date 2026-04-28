Bel­le­wae­r­de Park opnieuw bekroond tot bes­te pret­park van België

Amazonia

Bellewaerde mag zich ook in 2026 trotse winnaar noemen van de Tripadvisor Travelers’ Choice Award - Best of the Best. Voor het tweede jaar op rij werd het park uitgeroepen tot het beste pretpark van België. Daarnaast verstevigt het park zijn internationale reputatie met een knappe 20ste plaats in de Europese ranglijst binnen de categorie pret- en waterparken

De Travelers’ Choice Best of the Best Award is een prestigieuze erkenning die uitsluitend is weggelegd voor bestemmingen die over een periode van 12 maanden een uitzonderlijk hoge score aan lovende beoordelingen op TripAdvisor ontvangen. Slechts 1% van alle vermeldingen wereldwijd op het platform ontvangen de felbegeerde onderscheiding.

“We zijn bijzonder vereerd om deze erkenning voor de tweede maal in ontvangst te mogen nemen”, zegt Stefaan Lemey, algemeen directeur. “Graag bedanken we alle bezoekers, die dankzij hun positieve beoordelingen, deze award aan ons toegekend hebben. Bovendien is dit een prachtige waardering voor onze medewerkers. Hun dagelijkse inzet en gastvrijheid zorgen ervoor dat we onze bezoekers steeds weer een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.”

Investeren in unieke belevingen

Het succes van Bellewaerde is mede volgens Lemey te danken aan de voortdurende investeringen in de combinatie van attracties, dieren en natuur. In totaal heeft Bellewaerde de afgelopen 6 jaar 90 miljoen euro geïnvesteerd in vernieuwing en nieuwe belevingen.

