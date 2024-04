De geboorte van de kleine giraf is goed nieuws voor het park en voor de populatie giraffen in het algemeen. Rotschildgiraffen zijn namelijk een zeldzame soort. In het wild leven er nog slechts zo’n 1.400 giraffen, in de dierentuinen ongeveer 430. In Bellewaerde leven er vier rotschildgiraffen. De pas bevallen Safiya is vijf en een half jaar oud en is daarmee de oudste van de vier. Om populatie in stand te houden, werkt Bellewaerde mee aan een kweekprogramma.