Uit die documenten blijkt dat een twintigtal jobs op de helling staat op de Oostendse luchthaven. Althans volgens het ACOD dat de nota’s inhanden kreeg. De directie benadrukt dat voorlopig nog niets is beslist en kwam gisteren in spoed bijeen met de vakbond. Daar is gezegd dat er dus later een personeelsvergadering komt. De vakbond hoopt om daar meer duidelijkheid te krijgen over eventuele plannen met een impact op het personeel.