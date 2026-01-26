"Wij vragen volledige transparantie over de interne ontwerpdocumenten van Egis", zegt Van Wesemael. "In de documenten worden mogelijke herstructureringen voor de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne voorbereid. In allerijl hebben wij een overleg gevraagd om toelichting te geven."

De documenten in kwestie zouden tijdelijk toegankelijk zijn geweest via het interne netwerk van de regionale luchthavens. Er staan schema's in met een mogelijke impact op verschillende functies en op de organisatie zelf.