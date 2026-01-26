De socialistische vakbond ACOD heeft documenten gevonden waaruit blijkt dat er mogelijk herstructureringen op til zijn bij de regionale luchthavens in Vlaanderen. Dat zegt algemeen secretaris Jan Van Wesemael (overheidsdiensten) vandaag. Volgens de Franse uitbater Egis gaat het om een ontwerpnota en zijn er nog geen beslissingen genomen.
"Wij vragen volledige transparantie over de interne ontwerpdocumenten van Egis", zegt Van Wesemael. "In de documenten worden mogelijke herstructureringen voor de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen-Deurne voorbereid. In allerijl hebben wij een overleg gevraagd om toelichting te geven."
De documenten in kwestie zouden tijdelijk toegankelijk zijn geweest via het interne netwerk van de regionale luchthavens. Er staan schema's in met een mogelijke impact op verschillende functies en op de organisatie zelf.
"Eerst aan de overlegtafel"
Wat vooral erg gevoelig ligt bij de bonden is het feit dat de luchthavens eigendom zijn van de Vlaamse overheid. Op en rond de luchthaven werken mensen in een gemengde personeelsstructuur: er is overheidspersoneel, maar er zijn ook werknemers van een private firma.
"Herstructureren doe je niet in stilte en niet achteraf."
"Zodra er plannen concreet zijn die impact kunnen hebben op personeel, horen ze eerst aan de overlegtafel te komen," gaat Van Wesemael verder. "Herstructureren doe je niet in stilte en niet achteraf. Publieke infrastructuur mag niet beheerd worden alsof het een louter commercieel bedrijf is."
De bonden eisen zo snel mogelijk duidelijkheid en garanties voor het personeel. Verdere stappen worden niet uitgesloten, besluit men strijdvaardig. Bij de regionale luchthavens wordt nog bekeken of er een reactie komt.