Op de website van de aanvraager staat dit te lezen: "Invento-Energy en Limoengroen zorgen bij elk windproject voor een meerwaarde voor de lokale gemeenschap. Bij de Dreefmolen wordt dit gerealiseerd via steun aan projecten die het landschap in Zedelgem opwaarderen in samenspraak met landbouwers en particulieren. De concrete uitwerking en uitvoering van het project start zodra de Dreefmolen definitief vergund is."