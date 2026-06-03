Op een landbouwbedrijf in Veurne worden vandaag twee kleine windmolens opgetrokken. En die zouden 50 tot 60% van het energieverbruik moeten leveren. Anthony Vandaele: “In eerste instantie zitten we jaarlijks met een heel groot stroomverbruik, ook een constant stroomverbruik door onze melkinstallatie. We melken met melkrobots. Ook de ventilatie in de varkensstallen zorgt het hele jaar door voor een hoog verbruik. Wij hebben hier bovendien dag en nacht wind. We zitten op enkele kilometers van de zee.”

Dicht bij zee

In West-Vlaanderen, de windprovincie, staan vier keer meer kleine windmolens dan in de andere provincies. Karac Vanysacker, Lowlands Energy: “We merken dat de vraag enorm gestegen is. Van kleine windmolens van 15 meter hoog, staan er zo’n 120 in West-Vlaanderen. Dit type is het interessantst in West-Vlaanderen omdat er hier ook veel meer wind is dan in andere streken in België, omdat we dichter bij de zee zitten.”

