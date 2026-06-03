In West-Vlaanderen staan vier keer meer kleine windmolens dan in andere provincies. Dat heeft alles te maken met de wind en de ligging dicht bij de kust. Particulieren kunnen geen windmolen plaatsen, maar de vergunningaanvragen van landbouwers en bedrijven schieten de hoogte in.
Op een landbouwbedrijf in Veurne worden vandaag twee kleine windmolens opgetrokken. En die zouden 50 tot 60% van het energieverbruik moeten leveren. Anthony Vandaele: “In eerste instantie zitten we jaarlijks met een heel groot stroomverbruik, ook een constant stroomverbruik door onze melkinstallatie. We melken met melkrobots. Ook de ventilatie in de varkensstallen zorgt het hele jaar door voor een hoog verbruik. Wij hebben hier bovendien dag en nacht wind. We zitten op enkele kilometers van de zee.”
Dicht bij zee
In West-Vlaanderen, de windprovincie, staan vier keer meer kleine windmolens dan in de andere provincies. Karac Vanysacker, Lowlands Energy: “We merken dat de vraag enorm gestegen is. Van kleine windmolens van 15 meter hoog, staan er zo’n 120 in West-Vlaanderen. Dit type is het interessantst in West-Vlaanderen omdat er hier ook veel meer wind is dan in andere streken in België, omdat we dichter bij de zee zitten.”
Een particulier kan geen windmolen plaatsen. Maar steeds meer bedrijven plaatsen hun eigen windmolens om niet langer afhankelijk te zijn van een losgeslagen energiemarkt. Karac Vanysacker, Lowlands Energy: “De energieprijzen doen soms rare sprongen. In de afgelopen vijf jaar zijn er al twee grote pieken geweest. Dat wil zeggen dat je meer in je producten moet aanrekenen of dat je minder winst maakt. Met die windmolen koop je stabiliteit en autonomie.”
Niet evident
Maar een vergunning voor een kleine windmolen krijgen is niet evident, zeker niet als je op een boogscheut van de vliegbasis in Koksijde ligt. Anthony Vandaele: “Het is voor ons heel moeilijk om aan die vergunning te komen, doordat we dicht bij het vliegveld zitten. Skies deed ook heel moeilijk. Het was zoeken en puzzelen om er te geraken.”
De eerste kleine windmolens die in onze provincie geplaatst werden, draaien intussen al 30 jaar zonder grote problemen.