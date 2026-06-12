Lange ochtendfile op E403 na kop-staart-aanrijding tussen motorfiets en auto
Op de E403 in Loppem, bij Zedelgem, is donderdagochtend een motorrijder zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Door het incident ontstond tijdens de ochtendspits een lange file richting Brugge.
De aanrijding gebeurde iets voor 8 uur ter hoogte van Loppem, net voor de verkeerswisselaar. Volgens de eerste informatie ging het om een kop-staartaanrijding tussen een motorfiets en een personenwagen. De motorrijder kwam daarbij ten val en raakte zwaargewond.
De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere verzorging. Ook de federale wegpolitie om de nodige vaststellingen te doen.
Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijdlang versperd. Dat zorgde tijdens de ochtendspits voor stevige verkeershinder op de E403, met een lange file vanaf Torhout richting Brugge. Iets na 9 uur was de weg opnieuw volledig vrij.