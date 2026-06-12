De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere verzorging. Ook de federale wegpolitie om de nodige vaststellingen te doen.

Door het ongeval was de linkerrijstrook een tijdlang versperd. Dat zorgde tijdens de ochtendspits voor stevige verkeershinder op de E403, met een lange file vanaf Torhout richting Brugge. Iets na 9 uur was de weg opnieuw volledig vrij.