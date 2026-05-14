“Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst van dit experiment. Het is al gelukt om oude watermolens in te schakelen voor elektriciteitsproductie: zal dat ook lukken met deze windmolen?”, zegt Weyts. “Molens zijn sowieso een boeiend hoofdstuk in het Verhaal van Vlaanderen. Misschien moeten we dat hoofdstuk binnenkort aanvullen! Het is hoe dan ook prachtig als erfgoed nieuw leven krijgt”.

Al decennia niet meer draai- of maalvaardig

Aan de Abdijmolenweg in de Kortrijkse deelgemeente Marke staat de Rodenburgmolen, beter bekend als de Vannestes molen of Molen Glorieux. Op deze plek stond al in de vroege 13de eeuw een houten molen. De versie van vandaag is een 19de eeuwse olie- en graanmolen van steen met 4 zolders. Deze molen bleef bijna 100 jaar in gebruik als koren- en oliewindmolen tot er in 1931 een wiek afbrak. In de jaren 1980 werd nog geprobeerd om de molen te restaureren, maar dat mislukte en zo is de molen al decennia niet meer draai- of maalvaardig. Intussen maakt de hele molensite al meer dan 15 jaar deel uit van d Hotel.

Wel al gelukt bij watermolens

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert nu € 100.000 in de Vannestes molen in Kortrijk. De restauratiewerken moeten ervoor zorgen dat het molenmechanisme volledig wordt hersteld, zodat de molen in de toekomst opnieuw maalvaardig is. De restauratie dient tegelijk als uniek proefproject: er wordt onderzocht of de molen ook elektriciteit kan opwekken. Dat is al vaker gelukt bij oude watermolens, maar het zou heel uitzonderlijk zijn voor een historische windmolen. Als dit project slaagt kan het in de toekomst mogelijk ook elders worden toegepast. De totale kostprijs werd geraamd op € 282.000, waarvan Vlaanderen via het Agentschap Onroerend Erfgoed ongeveer 35% op zich neemt. De overige kosten worden gedragen door d Hotel Kortrijk. Eerder kende Vlaanderen ook al € 53.000 steun toe voor noodzakelijke stabiliteitswerken aan deze historische molen.

Boeiend experiment

“De moderne windmolens die vandaag elektriciteit opwekken op zee of aan land zijn vaak omstreden, maar dat geldt niet voor onze historische windmolens die populaire herkenningspunten zijn”, zegt minister Ben Weyts. “Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend om veel elektriciteit te halen uit een molen van 180 jaar oud, maar dat maakt dit experiment net boeiend. Eeuwenlang waren molens de motoren van onze welvaart, waarom zouden ze niet opnieuw nuttig kunnen zijn?”

Onderzoek

“Bij d-hotel gaan erfgoed en innovatie hand in hand”, zegt eigenaar Henk Dejonckheere. “Met ondernemingszin en inventiviteit bouwen we deze site voortdurend verder uit. Vandaag zet mijn dochter Emilia Dejonckheere die visie verder met een frisse en toekomstgerichte blik. We zijn dan ook bijzonder trots dat we mee aan de basis staan van dit innovatieve project. Om dit resultaat te bereiken, lieten we de nodige onderzoeken uitvoeren en gingen we in overleg met specialisten uit diverse vakgebieden”.