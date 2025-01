Ivento wil met het turbineproject De Dreefmolen windenergie creëren langs de snelweg E403 in Loppem, bij Zedelgem. Als windturbine-projectontwikkelaars lichten ze op een infovergadering de plannen toe, voor het openbaar onderzoek start. Dan pas kunnen bewoners bezwaar indienen.

Maar zo'n vaart als in Oostkamp en Damme, lijkt het in Loppem niet te hebben. "De uitleg was duidelijk. Ik ben niet negatief, iedereen wil groenere energie", zegt een buurtbewoner.