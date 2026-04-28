De geplande turbines zouden een tiphoogte van 230 meter bereiken. Dat is veel hoger dan een eerder project uit 2016 van dezelfde aanvrager, intercommunale Aspiravi. Dat eerdere dossier werd uiteindelijk in 2021 vernietigd door de Raad van State.

Omwonenden uiten opnieuw bezorgdheid over mogelijke gevolgen voor gezondheid en leefomgeving zoals geluidshinder, slagschaduw en trillingen. Daarnaast heerst twijfel over de huidige milieuwetgeving rond windenergie, die volgens critici onvoldoende aangepast zou zijn ondanks eerdere juridische bezwaren.

Een recent opgerichte werkgroep organiseert daarom op dinsdag 5 mei een infoavond in CC De Wissel in Zwevezele. Daar zullen experten en bewoners hun ervaringen delen en wordt toelichting gegeven bij het project. De initiatiefnemers benadrukken dat ze voorstander blijven van hernieuwbare energie, maar pleiten voor een evenwicht tussen duurzame ontwikkeling en de levenskwaliteit van omwonenden.