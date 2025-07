Vrijdagmiddag beet Augustijn Vermandere de spits af. De Oostendenaar en zoon van kleinkunstenaar Willem Vermandere, stond voor het eerst solo met zijn eigen repertoire op het podium in Zedelgem, maar het is niet zijn eerste keer op het festival. ‘Ik voel me hier thuis’, vertelde hij na zijn optreden.

Ook op vrijdagavond stond de achtkoppige folkgroep The Quest op het podium. Het was hun Zilleghems debut en publiek hadden ze meteen mee. Met een mix van eigen nummers in het Vlaams én herkenbare covers kregen ze in geen tijd de dansvloer in beweging.