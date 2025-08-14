Het Schippersweekend blies dit jaar veertig kaarsjes uit en kon dit jubileum niet beter inzetten dan met een ode aan Willem Vermandere. Willem, die vorig jaar na 54 jaar afscheid van het podium aankondigde, kreeg op donderdagavond een groot muzikaal cadeau in zijn geboortedorp: zestien artiesten, eenentwintig liedjes en een publiek dat elk woord meezong.

Wannes Cappelle bracht de artiesten en setlist samen en werd gastheer van de avond, bijgestaan door de muzikanten van Het Zesde Metaal.

“De artiesten doen vanavond met de muziek van Willem Vermandere allemaal hun eigen ding om te tonen dat zijn werk nog altijd een inspiratiebron is en dat het nog lang zal blijven voortbestaan,” vertelde Wannes trots voor de start van het optreden.

