In Lauwe, waar zanger en kunstenaar Willem Vermandere geboren en opgegroeid is, is zijn 86ste verjaardag gevierd met een intiem hommageconcert. Lokale artiesten brachten er zijn bekendste nummers voor precies 86 toeschouwers.
In Lauwe is Willem Vermandere op een bijzondere manier in de bloemetjes gezet. Ter gelegenheid van zijn 86ste verjaardag organiseerde een lokaal comité een kleinschalig concert met muziek van de bekende zanger en muzikant.
Het idee ontstond na een eerdere hommage tijdens het Schippersweekend. “Plots liep ik met een zot idee rond: zijn 86ste verjaardag, dat kunnen we toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt Bo Decramer van Comité W.
Lokale artiesten brengen een eerbetoon aan de 86-jarige Willem Vermandere.
Kleinzoon van Blanche
Het werd een ‘grote hommage in het klein’, met optredens van lokale artiesten. Onder hen ook familie van mensen die door Vermandere bezongen werden, zoals Philip Olieux, kleinzoon van Blanche uit het bekende lied 'Blanche en z’n peird'.
“Die tekst die Willem gemaakt heeft, is eigenlijk echt op het lijf van mijn grootvader geschreven.”
“Die tekst die Willem gemaakt heeft, is eigenlijk echt op het lijf van mijn grootvader geschreven”, vertelt Olieux. “Ik ben daar trots op, maar het is ook een last die je meedraagt, want op elk familiefeest moest ‘Blanche’ gezongen worden.”
"Pure nostalgie"
Het concert vond plaats voor een beperkt publiek van 86 mensen, evenveel als de leeftijd van Vermandere. De tickets waren meteen uitverkocht. “Ik vond het boven de verwachting”, zegt toeschouwer Lieve Moerman. “Gewoon die herinnering, die liedjes… het is pure nostalgie.”
Vermandere zelf kon er niet bij zijn. De artiest heeft veel zorg nodig en treedt al een tijd niet meer op. Zijn zoon Augustijn zorgde wel voor een verrassingsoptreden. “Dat is meestal het eerste wat hij vraagt: moet je niet spelen vandaag?”, vertelt Augustijn. “Ik zeg dan: ja, in Lauwe. En het is nog voor jouw verjaardag. Doe ze daar heel veel groetjes, zegt hij dan.”
“Ik ga zeggen dat zijn liedjes voortleven. Dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt geven aan een songschrijver.”
Wat hij meeneemt naar zijn vader na het optreden, is duidelijk: “Ik ga zeggen dat zijn liedjes voortleven. Dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt geven aan een songschrijver.”
Augustijn Vermandere, zoon van Willem.