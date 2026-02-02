In Lauwe is Willem Vermandere op een bijzondere manier in de bloemetjes gezet. Ter gelegenheid van zijn 86ste verjaardag organiseerde een lokaal comité een kleinschalig concert met muziek van de bekende zanger en muzikant.

Het idee ontstond na een eerdere hommage tijdens het Schippersweekend. “Plots liep ik met een zot idee rond: zijn 86ste verjaardag, dat kunnen we toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt Bo Decramer van Comité W.