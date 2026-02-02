11°C
Aanmelden
Nieuws
Menen

Lau­we eert 86-jari­ge Wil­lem Ver­man­de­re met intiem verjaardagsconcert

Augustijn Vermandere

In Lauwe, waar zanger en kunstenaar Willem Vermandere geboren en opgegroeid is, is zijn 86ste verjaardag gevierd met een intiem hommageconcert. Lokale artiesten brachten er zijn bekendste nummers voor precies 86 toeschouwers.

In Lauwe is Willem Vermandere op een bijzondere manier in de bloemetjes gezet. Ter gelegenheid van zijn 86ste verjaardag organiseerde een lokaal comité een kleinschalig concert met muziek van de bekende zanger en muzikant.

Het idee ontstond na een eerdere hommage tijdens het Schippersweekend. “Plots liep ik met een zot idee rond: zijn 86ste verjaardag, dat kunnen we toch niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt Bo Decramer van Comité W.

Eerbetoon Willem Vermandere

Lokale artiesten brengen een eerbetoon aan de 86-jarige Willem Vermandere.

Kleinzoon van Blanche

Het werd een ‘grote hommage in het klein’, met optredens van lokale artiesten. Onder hen ook familie van mensen die door Vermandere bezongen werden, zoals Philip Olieux, kleinzoon van Blanche uit het bekende lied 'Blanche en z’n peird'.

“Die tekst die Willem gemaakt heeft, is eigenlijk echt op het lijf van mijn grootvader geschreven.”

Philip Olieux, kleinzoon van Blanche

“Die tekst die Willem gemaakt heeft, is eigenlijk echt op het lijf van mijn grootvader geschreven”, vertelt Olieux. “Ik ben daar trots op, maar het is ook een last die je meedraagt, want op elk familiefeest moest ‘Blanche’ gezongen worden.”

"Pure nostalgie"

Het concert vond plaats voor een beperkt publiek van 86 mensen, evenveel als de leeftijd van Vermandere. De tickets waren meteen uitverkocht. “Ik vond het boven de verwachting”, zegt toeschouwer Lieve Moerman. “Gewoon die herinnering, die liedjes… het is pure nostalgie.” 

Vermandere zelf kon er niet bij zijn. De artiest heeft veel zorg nodig en treedt al een tijd niet meer op. Zijn zoon Augustijn zorgde wel voor een verrassingsoptreden. “Dat is meestal het eerste wat hij vraagt: moet je niet spelen vandaag?”, vertelt Augustijn. “Ik zeg dan: ja, in Lauwe. En het is nog voor jouw verjaardag. Doe ze daar heel veel groetjes, zegt hij dan.”

“Ik ga zeggen dat zijn liedjes voortleven. Dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt geven aan een songschrijver.”

Augustijn Vermandere, zoon van Willem

Wat hij meeneemt naar zijn vader na het optreden, is duidelijk: “Ik ga zeggen dat zijn liedjes voortleven. Dat is eigenlijk het mooiste compliment dat je kunt geven aan een songschrijver.”

Augustijn Vermandere 2

Augustijn Vermandere, zoon van Willem.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Willem Vermandere

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Parking3
Nieuws

Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement
Keermuur01
Nieuws

Keermuur stort in door regen: kantoren van autobedrijf in Eernegem vernield, werknemers ontsnappen aan erger

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Felix11 jarigekunstenaar2

Elfjarige Felix schildert grote meesters en staat daarmee op expo in Brugge
2023-03-07 00:00:00 - Eerbetoon aan Arno met uniek concert in Kursaal Oostende

Arno voor vijfde jaar op rij op één in Belpop 100 met 'Les yeux de ma mère'
Film

L'ikigaï is regiedebuut van Gwenny Nurtantio: "Ik leerde alles via ChatGPT"
Lucas Geldof

Oostkampse Lucas Geldof krijgt hoofdrol in nieuwe musical ‘November 89’
KKC26

Kamping Kitsch Club verwelkomt twee debutanten en ziet dit West-Vlaams duo terugkeren
Dranouter Festival

Week van de Belgische Muziek : Carrièreprijs voor festival Dranouter tijdens Wereldmuziekawards
Aanmelden