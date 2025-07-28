Niet enkel de rasshows stonden centraal; deze editie zette sterk in op beleving. Bezoekers konden zich onderdompelen in een programma dat keuringen combineerde met dynamische demonstraties en laagdrempelige randanimatie. Zo was er voor elke hondenliefhebber wel iets te ontdekken, van sportieve uitdagingen tot informatieve momenten en ontspannende activiteiten.

Een van de absolute publieksfavorieten was Doggy Dance, waarbij baasjes en honden samen choreografieën uitvoeren op muziek. Ook Flyball trok veel aandacht met zijn snelle, competitieve karakter, terwijl Obedience de precisie en discipline van hond en trainer in de kijker zette.

Met deze editie bracht Eurodogshow opnieuw een geslaagde mix van show, sport, informatie en winkelplezier. Het evenement slaagde erin om zowel ervaren hondensportfans als gezinnen en casual bezoekers een boeiende, volledig ingevulde dag te bezorgen — een vaste waarde in het najaarsprogramma voor iedereen met een hart voor honden.