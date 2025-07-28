7°C
Kortrijk

Euro­dog­show 2025: 61ste edi­tie zet vol­op in op beleving

IMG 7354 kopie

De 61ste editie van de Eurodogshow vond op 15 en 16 november plaats in Kortrijk Xpo en bevestigde opnieuw haar status als het grootste hondenevenement van België. Het twee dagen durende evenement bracht een indrukwekkende verzameling van meer dan duizend honden samen, goed voor zo’n 180 verschillende rassen.

Een weekend waar hondensport, show en plezier samenkomen

Niet enkel de rasshows stonden centraal; deze editie zette sterk in op beleving. Bezoekers konden zich onderdompelen in een programma dat keuringen combineerde met dynamische demonstraties en laagdrempelige randanimatie. Zo was er voor elke hondenliefhebber wel iets te ontdekken, van sportieve uitdagingen tot informatieve momenten en ontspannende activiteiten.

Een van de absolute publieksfavorieten was Doggy Dance, waarbij baasjes en honden samen choreografieën uitvoeren op muziek. Ook Flyball trok veel aandacht met zijn snelle, competitieve karakter, terwijl Obedience de precisie en discipline van hond en trainer in de kijker zette.

Met deze editie bracht Eurodogshow opnieuw een geslaagde mix van show, sport, informatie en winkelplezier. Het evenement slaagde erin om zowel ervaren hondensportfans als gezinnen en casual bezoekers een boeiende, volledig ingevulde dag te bezorgen — een vaste waarde in het najaarsprogramma voor iedereen met een hart voor honden.

IMG 7318 kopie
IMG 7326 kopie
IMG 7351 kopie
IMG 7366 kopie
IMG 7373 kopie
IMG 7384 kopie
IMG 7390 kopie
IMG 7393 kopie
IMG 7408 kopie
Michelle Desmet
Festivalreporter Eurodogshow

Partnercontent

Partnercontent

Partnercontent

