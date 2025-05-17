52e Paulusfeesten brengen kleur en muziek naar Oostende
Oostende bruist weer van muziek en sfeer want de Paulusfeesten zijn terug. Van 14 tot 18 augustus verandert het Sint-Petrus- en Paulusplein in één groot gratis festival. De 52e editie zet extra in op artiesten met een Oostendse link. Zo sloot de zanger Red Sebastian de eerste avond succesvol af.
Twee pleinen vol beleving
Optredens beleef je op twee podia: het gezellige Paulusplein, waar het festival in 1969 begon, en het grotere podium op het Sint-Petrusplein. Tussen de concerten door valt er nog van alles te beleven, zoals straattheater, muzikale circusacts of dans. Wie door de straten tussen de pleinen wandelt, ziet overal kleurrijke versiering, van de gevels tot de foodtrucks. De organisatie werkt er het hele jaar aan om de stad in Paulus-sfeer te hullen.
De muziek op de Paulusfeesten is net zo gevarieerd als het publiek. Alle genres passeren de revue: van meezingers tot rock en indie, van intieme luistermomenten tot dansbare pop beats. Er is voor iedereen wel iets te vinden.
Red Sebastian kleurt Oostende rood
De eerste festivalavond eindigde in een groot feest. Oostendenaar Red Sebastian, orig jaar nog onze vertegenwoordiger op het Eurovisiesongfestival, bracht een mix van eigen nummers en bekende covers. Niet alleen de fans die al uren vooraan stonden, maar ook de rest van het plein danste en zong luidkeels mee.
Een verrassingsact met beste vriend, acteur/presentator Manu Van Acker, zorgde voor een extra hoogtepunt. Samen brachten ze de Oostendse klassieker “Gie zie mien Zeekapiting” van Lucy Loes.
“Het is heel speciaal voor mij om op het podium van de Paulusfeesten te staan, het festival waar ik als kind veel naartoe ging,” vertelde Red Sebastian. “Mijn vrienden en familie zijn hier. Mijn grootouders zitten in het publiek, het is de eerste keer in lange tijd dat ze me zien optreden. Dit is denk ik de speciaalste show van de hele zomer voor mij.”
Nog meer Paulusplezier
De Paulusfeesten in Oostende kan je nog gratis beleven tot maandag 18 augustus. Het feest leeft niet alleen ’s avonds: ’s ochtends start je rustig met een poëzieontbijt, vanaf de middag staan de eerste optredens op het programma. Na de hoofdact gaat het feest door met DJ’s tot in de late uurtjes, zoals Youri Parker en Marcus Toast op vrijdagavond.
Zaterdag neemt Willy on Tour het grote podium over, met Stijn Meuris, Marcel Vanthilt, Sien Wynants, Wim Oosterlinck, Guy Swinnen en Iwein Segers. Zondag kan je meezingen met Oostende Zingt en Preuteleute. Maandag sluit het festival af met een aantal tribute-acts die de muziek van onder meer Dire Straits, Status Quo en Tool laten herleven.