Optredens beleef je op twee podia: het gezellige Paulusplein, waar het festival in 1969 begon, en het grotere podium op het Sint-Petrusplein. Tussen de concerten door valt er nog van alles te beleven, zoals straattheater, muzikale circusacts of dans. Wie door de straten tussen de pleinen wandelt, ziet overal kleurrijke versiering, van de gevels tot de foodtrucks. De organisatie werkt er het hele jaar aan om de stad in Paulus-sfeer te hullen.

De muziek op de Paulusfeesten is net zo gevarieerd als het publiek. Alle genres passeren de revue: van meezingers tot rock en indie, van intieme luistermomenten tot dansbare pop beats. Er is voor iedereen wel iets te vinden.

