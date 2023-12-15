Jazz Brugge vierde dit weekend zijn tiende editie met een uitgebreid driedaags programma dat volledig in het teken stond van hedendaagse jazz. Het festival, georganiseerd door KAAP en het Concertgebouw Brugge, groeide uit tot een vaste waarde binnen het Belgische jazzlandschap en brengt een mix van gevestigde namen en opkomend talent.