Partnercontent
Brugge

Jazz Brug­ge: een fes­ti­val dat cul­tu­ren ver­bindt door muziek

IMG 7220 kopie

Jazz Brugge vierde dit weekend zijn tiende editie met een uitgebreid driedaags programma dat volledig in het teken stond van hedendaagse jazz. Het festival, georganiseerd door KAAP en het Concertgebouw Brugge, groeide uit tot een vaste waarde binnen het Belgische jazzlandschap en brengt een mix van gevestigde namen en opkomend talent.

Voor de jubileumeditie koos Jazz Brugge het thema “crossing cultures”. Daarmee wilde het festival de diversiteit van de hedendaagse jazz centraal zetten en laten horen hoe artiesten wereldwijd invloeden uit verschillende culturen en muziekstijlen verweven in hun muziek. Het programma bood dan ook een brede waaier aan klanken tijdens intieme huiskamerconcerten en explosieve shows.

Een hoogmis voor de avontuurlijke jazzliefhebber

Dankzij de sterke programmatie en de internationale vertegenwoordiging voelde het festival als een muzikale reis langs de verschillende continenten. Met deze editie zette Jazz Brugge opnieuw zijn reputatie kracht bij als festival dat nieuwsgierigheid aanwakkert, grenzen openbreekt en de toekomst van jazz dynamisch presenteert.

IMG 7194 kopie
IMG 7209 kopie
IMG 7210 kopie
IMG 7213 kopie
IMG 7245 kopie
IMG 7250 kopie
Michelle Desmet
Festivalreporter

