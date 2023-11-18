14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Voor het eerst geen Euro­dog in 60 jaar: aan­tal inschrij­vin­gen daalt elk jaar”

Eurodogshow 2023 Kortrijk Golden Retriever

Na meer dan zestig jaar komt er dit jaar voor het eerst geen Eurodogshow in Kortrijk XPO. De grootste hondenshow van België neemt nu een sabbatjaar.

Jarenlang was de Eurodogshow een vaste afspraak in Kortrijk Xpo en groeide het evenement uit tot één van de grootste hondenshows van België. Duizenden bezoekers en deelnemers uit binnen- en buitenland zakten jaarlijks af naar Kortrijk voor de wedstrijd. Maar de voorbije jaren werd het steeds moeilijker om het evenement in stand te houden.

Joël Vanlerberghe, voorzitter Eurodogshow: “Dat was het weinig aantal inschrijvingen dat we al een paar jaar kennen. Het gaat altijd maar achteruit. Vorig jaar was wel het minst aantal inschrijvingen."

Eurodogshow
Nieuws

61e editie van Eurodog brengt opnieuw honden van over de hele wereld samen

"Je kan zo verder doen en elk jaar een beetje geld bijleggen tot dat uw kas op is. We hebben nog voldoende geld voor een nieuwe show te doen, maar wij hebben geopteerd om dit jaar niet alles in te zetten en af te wachten hoe het evolueert in België.”

Axel Ballekens
Eurodogshow

Meest gelezen

Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

IMG 7354 kopie

Eurodogshow 2025: 61ste editie zet volop in op beleving
Eurodogshow

61e editie van Eurodog brengt opnieuw honden van over de hele wereld samen
Eurdogo

Bijzondere viervoeters op Eurodogshow
Image00014

De 60ste Eurodogshow: een feest voor hondenliefhebbers in Kortrijk Xpo!
Eurodogshow

Geniet met je hond van Eurodogshow in Kortrijk Xpo
Eurodogshow Kortrijk 2023

Honden en eigenaars stralen op Eurodogshow Kortrijk
Aanmelden