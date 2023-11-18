Na meer dan zestig jaar komt er dit jaar voor het eerst geen Eurodogshow in Kortrijk XPO. De grootste hondenshow van België neemt nu een sabbatjaar.
Jarenlang was de Eurodogshow een vaste afspraak in Kortrijk Xpo en groeide het evenement uit tot één van de grootste hondenshows van België. Duizenden bezoekers en deelnemers uit binnen- en buitenland zakten jaarlijks af naar Kortrijk voor de wedstrijd. Maar de voorbije jaren werd het steeds moeilijker om het evenement in stand te houden.
Joël Vanlerberghe, voorzitter Eurodogshow: “Dat was het weinig aantal inschrijvingen dat we al een paar jaar kennen. Het gaat altijd maar achteruit. Vorig jaar was wel het minst aantal inschrijvingen."
"Je kan zo verder doen en elk jaar een beetje geld bijleggen tot dat uw kas op is. We hebben nog voldoende geld voor een nieuwe show te doen, maar wij hebben geopteerd om dit jaar niet alles in te zetten en af te wachten hoe het evolueert in België.”