Eurodogshow is een Internationale Rashondenshow, die al jaren plaats vindt in Kortrijk Xpo. De Editie 2024 staat in het teken van de 60ste verjaardag en wordt geflankeerd met het project “Lifestyle & Happiness” met demo’s, lezingen, workshops, en vele mooie activiteiten voor gezinshonden waaraan gratis kan deelgenomen worden zonder voorafgaandelijke inschrijving.