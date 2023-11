De organisatoren van de Eurodogshow houden dit jaar de 59ste editie van hun evenement. Voorzitter Joël Vanlerberghe was daar al 54 keer bij. "We willen zoveel mogelijk een beurs maken voor alles wat met de hond te maken heeft", benadrukt hij. "We bieden niet alleen de schoonheidscompetitie aan maar we lichten de bezoekers ook in over alles wat de hond kan en wil doen. De hond kan zo thuis een aangename vriend worden."