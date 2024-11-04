De liefde voor honden staat centraal op de 61ste editie van de Eurodogshow in Kortrijk. Een van de grote publiekstrekkers zijn de keuringen. Die lokken honderden deelnemers uit verschillende Europese landen.

Tussen de vele honden en gekende rassen, lopen hier ook unieke viervoeters rond, zoals een otterhound, een hondenras getraind om op otters te jagen. Al zijn ze wel met uitsterven bedreigd zegt baasje Els Dewulf: "Doordat de otterjacht stilgevallen is in Groot-Brittannië zijn ze deze honden vergeten. Ze zijn met uitsterven bedreigd. We hebben er maar rond de 900 in heel de wereld."