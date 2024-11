De Eurodogshow draait om meer dan alleen schoonheid en competitie; het is een ode aan de unieke relatie die we hebben met onze honden. Bij Lifestyle and Happiness, een van de kernonderdelen van het evenement, ligt de focus op harmonieus samenleven. Of je nu worstelt met opvoeding en gedrag of gewoon tips zoekt om nóg meer plezier met je hond te beleven, hier krijg je waardevol advies en leuke inspiratie. Want uiteindelijk willen we allemaal dat onze honden gelukkig en gezond zijn – en dat geldt natuurlijk ook voor onszelf.

Wat was er allemaal te beleven tijdens deze feestelijke editie?

Raskeuringen : De crème de la crème van de hondenwereld kwam voorbij. Van statige herders tot kleine gezelschapshonden, de dieren werden gekeurd door de beste keurmeesters van over heel de wereld.

: De crème de la crème van de hondenwereld kwam voorbij. Van statige herders tot kleine gezelschapshonden, de dieren werden gekeurd door de beste keurmeesters van over heel de wereld. Doggydance-optredens : Je kon je laten betoveren door de energie en samenwerking tussen hond en baasje tijdens spectaculaire shows. Dit is plezier op zijn best, met danspasjes en trucjes die je telkens opnieuw verrassen.

: Je kon je laten betoveren door de energie en samenwerking tussen hond en baasje tijdens spectaculaire shows. Dit is plezier op zijn best, met danspasjes en trucjes die je telkens opnieuw verrassen. Hondenmarkt: Slenter langs kraampjes vol spullen om jouw hond te verwennen. Denk aan hippe accessoires, kleurrijke leibanden, gezonde voeding, warme jasjes en meer. Alles wat je nodig hebt om jouw trouwe vriend in de watten te leggen!

De Eurodogshow is niet alleen een belevenis voor hondenkenners, maar ook een plek waar gezinnen en hondenliefhebbers samenkomen om inspiratie op te doen. Samen maken we de wereld een stukje mooier, één kwispelende staart tegelijk.Of je nu kwam om te leren, te shoppen of simpelweg te genieten van de liefdevolle band tussen mens en hond, de Eurodogshow was dit weekend dé plek waar je moest zijn.