De hommage aan Willem Vermandere, die in september ter ere van zijn 85ste verjaardag plaatsvond in zijn geboortedorp Lauwe, smaakte duidelijk naar meer. Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal), die het initiatief toen trok, kondigt nu twee grote vervolgconcerten aan.

“Dat was een overdonderend succes,” zegt Cappelle. “We hadden meteen het gevoel dat we dit nog eens moesten doen. We zijn dan op zoek gegaan naar twee zalen waar het kon, en zo kwamen we uit bij het Capitole in Gent en het Concertgebouw in Brugge.”