Brugge Menen

Muzi­kaal eer­be­toon Leve Wil­lem!’ met West-Vlaam­se top­ar­ties­ten nu ook in Brug­ge & Gent

Na het succes van het verjaardagshuldeconcert in Lauwe krijgt Willem Vermandere volgend jaar een nieuw muzikaal eerbetoon. Wannes Cappelle brengt in juni opnieuw een reeks artiesten samen voor “Leve Willem!”, dit keer in het Concertgebouw Brugge en Capitole Gent.

"We hadden meteen het gevoel dat we dit nog eens moesten doen. We zijn dan op zoek gegaan naar twee zalen waar het kon, en zo kwamen we uit bij het Capitole in Gent en het Concertgebouw in Brugge.”

Zanger Wannes Cappelle over 'Leve Willem!'

De hommage aan Willem Vermandere, die in september ter ere van zijn 85ste verjaardag plaatsvond in zijn geboortedorp Lauwe, smaakte duidelijk naar meer. Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal), die het initiatief toen trok, kondigt nu twee grote vervolgconcerten aan.

“Dat was een overdonderend succes,” zegt Cappelle. “We hadden meteen het gevoel dat we dit nog eens moesten doen. We zijn dan op zoek gegaan naar twee zalen waar het kon, en zo kwamen we uit bij het Capitole in Gent en het Concertgebouw in Brugge.”

Programma

Leve Willem! West-Vlaamse topartiesten brengen hits van Willem Vermandere

"Zijn muziek overstijgt West-Vlaanderen"

Voor de nieuwe editie van “Leve Willem!” nodigde Cappelle opnieuw een reeks bekende namen uit. Onder andere Filip Kowlier, Lennert Coorevits, Geike Arnaert en Frank Vanderlinden staan mee op het podium. Cappelle vertelt dat hij daarvoor diep in zijn contactenlijst dook. “Ik heb veel mensen gebeld, zelfs eerst een paar rappers. Iedereen had wel een mooi verhaal of een warme band met het werk van Willem.”

Hoewel Vermandere een icoon van de Westhoek blijft, wil Cappelle vooral tonen hoe tijdloos en breed zijn muziek is. “Je begint natuurlijk in West-Vlaanderen te zoeken, maar al snel merk je dat zijn liedjes grenzen overstijgen.”

Leve willem 2

“Leve Willem!” speelt op 12 juni in het Concertgebouw Brugge en op 14 juni in Capitole Gent. Tickets gaan binnenkort in verkoop.

