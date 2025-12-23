Illustratiebeeld
Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns heeft een vergunning verleend voor een windturbine op de site van Unilin in Wielsbeke, dat meldt oppositiepartij TEAM8710. Ondanks 126 bezwaren oordeelt de minister dat de hinder voldoende beperkt kan worden via voorwaarden.
De turbine krijgt een tiphoogte van 180 meter en komt op minder dan een kilometer van het centrum. Buurtbewoners maakten zich zorgen over onder meer slagschaduw, geluid en natuurimpact.
Vleermuizen beschermd
De vergunning voorziet technische maatregelen tegen slagschaduw en strengere regels om vleermuizen te beschermen.
Tegen de beslissing is nog beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het gemeentebestuur van Wielsbeke had eerder wel positief geadviseerd voor de winturbine.