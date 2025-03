Nadat het actiecomité tegen windmolens in Sint-Denijs bij Zwevegem eerder al met succes heeft gestreden tegen de komst van windmolens, is ze nu opnieuw actie aan het voeren. Reden is dat de Vlaamse overheid 'bestemmingsneutraliteit' wil voor de bouw van windturbines. Ook in agrarisch gebied zouden er dus windmolens kunnen komen.