De molen zou volgens het actiecomité een enorme impact hebben. Het verwijst naar geluidsoverlast, slagschaduw en een verstoring van het landschap. “Dit heeft voor ons landschap en menselijke gezondheid een serieuze impact. Het is momenteel alle hens aan dek in onze dorpen. Sommige mensen hebben er slapeloze nachten door. De manier waarop we benaderd worden door de ontwikkelaar overstijgt alle grenzen van respect.”

Het comité roept iedereen op om bezwaar in te dienen via het omgevingsloket of bij stad Damme.